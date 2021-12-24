John Wick 4'ün vizyon tarihi ertelendi
Serinin dördüncü filmi olan "John Wick: Chapter 4"un vizyon tarihi 27 Mayıs 2022'den 24 Mart 2023'e ertelendi. John Wick serisinin ilk üç filminde olduğu gibi dördüncü filmin yönetmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor.
İlk filmiyle 2014’te vizyona giren John Wick serisinin dördüncü filmi "John Wick: Chapter 4"un vizyon tarihi korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Keanu Reeves başrollü filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlendi.
Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, iki sene önce John Wick serisinin dördüncü ve beşinci filmlerinin peş peşe çekileceği ve dördüncü filmin 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceği belirtildi.
VİDEO İLE DUYURULDU
Ardından koronavirüs salgını nedeniyle ertelemeye giden birçok yapım gibi "John Wick: Chapter 4" da birçok defa ertelendi. Filmin son vizyon tarihi ise 27 Mayıs 2022 olarak belirlense de yayınlanan bir videoda filmin tekrar ertelendiği duyuruldu.
John Wick serisinin ilk üç filminde olduğu gibi dördüncü filmin yönetmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor.
Dördüncü filmde Keanu Reeves'e, önceki filmlerde yer alan Laurence Fishburne, Lance Reddick ve Ian McShane eşlik edecek. Yeni filmle seriye katılan oyuncular arasında da Bill Skarsgård, Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada ve Clancy Brown gibi isimler yer alıyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu