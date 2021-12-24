John Wick 4'ün vizyon tarihi ertelendi

24 Aralık 2021 Cuma, 00:00

İlk filmiyle 2014’te vizyona giren John Wick serisinin dördüncü filmi "John Wick: Chapter 4"un vizyon tarihi korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Keanu Reeves başrollü filmin yeni vizyon tarihi 24 Mart 2023 olarak belirlendi.

Play Tuşu'nun aktardığı habere göre, iki sene önce John Wick serisinin dördüncü ve beşinci filmlerinin peş peşe çekileceği ve dördüncü filmin 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceği belirtildi.

VİDEO İLE DUYURULDU

Ardından koronavirüs salgını nedeniyle ertelemeye giden birçok yapım gibi "John Wick: Chapter 4" da birçok defa ertelendi. Filmin son vizyon tarihi ise 27 Mayıs 2022 olarak belirlense de yayınlanan bir videoda filmin tekrar ertelendiği duyuruldu.

John Wick serisinin ilk üç filminde olduğu gibi dördüncü filmin yönetmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor.

Dördüncü filmde Keanu Reeves'e, önceki filmlerde yer alan Laurence Fishburne, Lance Reddick ve Ian McShane eşlik edecek. Yeni filmle seriye katılan oyuncular arasında da Bill Skarsgård, Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada ve Clancy Brown gibi isimler yer alıyor.