John Wick, Avengers, Sherlock Holmes gibi ünlü yapımları seslendiren sanatçı Ayhan Kahya yaşamını yitirdi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:25

Seslendirdiği filmlerle evlerimize konuk olan seslendirme sanatçısı Ayhan Kayha, 57 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Oyuncular Sendikası duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.