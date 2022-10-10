John Wick, Avengers, Sherlock Holmes gibi ünlü yapımları seslendiren sanatçı Ayhan Kahya yaşamını yitirdi

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki Kayha'nın hayatını kaybetti. Acı haber, 'Oyuncular Sendikası'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:25
John Wick, Avengers, Sherlock Holmes gibi ünlü yapımları seslendiren sanatçı Ayhan Kahya yaşamını yitirdi
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Seslendirdiği filmlerle evlerimize konuk olan seslendirme sanatçısı Ayhan Kayha, 57 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Oyuncular Sendikası duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.


Ayhan Kahya

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