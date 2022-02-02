Joker'in devam filmi geliyor: Çekimler için tarih verildi
Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı öne sürüldü. İddiaya göre geçen günlerde filmin senaristi Tod Phillip ile devam filmi için sözleşme imzalandı ve Warner Bros. devam filminin ilk taslağını aldı. Film Arthur Fleck'in hikayesine bağlı kalacak ve devam filmi niteliği taşıyacak.
DC, Joker’in ezeli düşmanı olan Batman’in yeni filminin vizyona girmesi için gün sayıyor. 4 Mart’ta vizyona girecek The Batman filmi başrol oyuncusunun açıklanmasının ardından çok fazla tepki toplamıştı.
Alacakaranlık filmindeki Edward Cullen rolüyle akıllara kazınan Pattinson, kimileri tarafından Batman rolüne yakıştırılsa da kimileri tarafından yeni Batman olarak kabul edilmedi.
Batman’in ezeli rakibi Joker ise son filmiyle 11 dalda Oscar adayı oldu. Filmdeki inanılmaz oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini toplayan Joaquin Phoenix, rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını aldı.
'DEVAM FİLMİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI' İDDİASI
Heroic Hollywood’a göre Warner Bros. devam filminin ilk taslağını aldı. Önceki filmin senaristi Todd Phillip ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayında devam filmi için sözleşme imzaladı.
WebTekno'da yer alan habere göre; filmin, Arthur Fleck’in önceki filmdeki hikayesini takip etmesi bekleniyor. İlk filmiyle dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılat yapan filmin, devam filminin 2023 ilkbaharında çekimlerine başlanması planlanıyor.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Bu dayanışma umutlarımı yükseltti
- 3 bin kiloya yakın etle kayıplara karıştı
- Joker 2 geliyor: Çekimler için tarih verildi
- İmamoğlu'nu hedef aldı
- Kadın cinayetinin failini ezen sürücü serbest bırakıldı
- Ukraine, Turkey to sign free trade deal
- Kriz tırmanıyor: ABD, Doğu Avrupa’ya asker gönderiyor
- Turkey keeps Kavala in jail despite Europe
- Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yle görüşüyor
- Aden Körfezi tezkeresi TBMM'de kabul edildi