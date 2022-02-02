Joker'in devam filmi geliyor: Çekimler için tarih verildi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 17:39

DC, Joker’in ezeli düşmanı olan Batman’in yeni filminin vizyona girmesi için gün sayıyor. 4 Mart’ta vizyona girecek The Batman filmi başrol oyuncusunun açıklanmasının ardından çok fazla tepki toplamıştı.

Alacakaranlık filmindeki Edward Cullen rolüyle akıllara kazınan Pattinson, kimileri tarafından Batman rolüne yakıştırılsa da kimileri tarafından yeni Batman olarak kabul edilmedi.

Batman’in ezeli rakibi Joker ise son filmiyle 11 dalda Oscar adayı oldu. Filmdeki inanılmaz oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini toplayan Joaquin Phoenix, rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını aldı.

'DEVAM FİLMİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI' İDDİASI

Heroic Hollywood’a göre Warner Bros. devam filminin ilk taslağını aldı. Önceki filmin senaristi Todd Phillip ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayında devam filmi için sözleşme imzaladı.

WebTekno'da yer alan habere göre; filmin, Arthur Fleck’in önceki filmdeki hikayesini takip etmesi bekleniyor. İlk filmiyle dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılat yapan filmin, devam filminin 2023 ilkbaharında çekimlerine başlanması planlanıyor.