Jurassic Park gerçek mi oluyor? Fransa’da 70 milyon yıllık dev keşif

Fransa’nın Montpellier ve Béziers şehirleri arasında bulunan Mèze bölgesinde yürütülen paleontolojik çalışmalar, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Musée-Parc des Dinosaures bünyesinde çalışan uzman ekip, aylar süren saha araştırmaları sonucunda yüzlerce fosilleşmiş dinozor yumurtasının yer aldığı geniş bir tabaka keşfetti.

Indian Defence Review'in haberine göre; Kazı alanında şu ana kadar yüzü aşkın yumurtanın görünür halde olduğu belirtilirken, araştırmacılar fosil kuşağının sınırlarına henüz ulaşılamadığını ifade etti.

ZORLU DOĞA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI YAVAŞLATTI

Ekim ayında başlayan kazılar, bölgedeki yoğun kil yapısının yağışlarla birlikte balçığa dönüşmesi nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi. Paleontologlar, zeminin yeniden sertleşmesini beklemek zorunda kaldı.

Mart ayında hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalar hız kazanırken, araştırma ekibi daha önce bölgede belgelenmemiş yoğunlukta fosil bulgularına ulaştı.

Müze Direktörü Alain Cabot, kazı alanının halen büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek araştırmaların süreceğini açıkladı.

YUMURTALAR ANTİK SELLER SAYESİNDE KORUNDU

Bilim insanlarına göre keşfedilen yumurtalar yaklaşık 70 ila 72 milyon yıl öncesine, yani kuş olmayan dinozorların yok oluşundan hemen önceki döneme ait.

Araştırmacılar, yumurtaların günümüze kadar bozulmadan ulaşmasını antik dönemde yaşanan ani sel baskınlarına bağlıyor. Dişi dinozorların sığ yuvalara bıraktığı yumurtaların kısa sürede alüvyonla kaplanarak mühürlendiği ve bu sayede fosilleşme sürecinin başladığı düşünülüyor.

Kil marnlarının oluşturduğu doğal koruma katmanının, hassas yumurta kabuklarını milyonlarca yıl boyunca erozyondan koruduğu ifade ediliyor.

BÖLGEDE FARKLI DİNOZOR TÜRLERİ YAŞAMIŞ OLABİLİR

Kazı alanındaki en yaygın buluntuların, uzun boyunlu dev otoburlar olan Titanozorlara ait yuvarlak yumurtalar olduğu belirtildi. Bunun yanında farklı şekil ve boyutlara sahip daha küçük yumurtalar da bulundu.

Uzmanlar, bu yumurtaların zırhlı Ankylozorlar veya küçük etobur Teropod türlerine ait olabileceğini değerlendiriyor. Bulgular, bölgenin yalnızca tek bir türe değil, birçok dinozor türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik merkez olduğunu gösteriyor.

FOSİLLER YERİNDE KORUNUYOR

1996 yılında bölgedeki paleontolojik potansiyeli fark eden Alain Cabot öncülüğünde kurulan müze, fosillerin korunması amacıyla doğrudan kazı alanının üzerine inşa edildi.

Uzmanlar, özel koleksiyoncuların yağmasını önlemek için “yerinde koruma” stratejisinin uygulandığını belirtiyor. Müze yönetimi ise kazı çalışmalarını halka açık ve şeffaf biçimde sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.