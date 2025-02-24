Justin Bieber, paparazzilere yönelik sert tepkisiyle dikkat çekti

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:06

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:06

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile Los Angeles'ta bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra paparazzilerle karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki şarkıcı, restoran çıkışında kendisini ve eşini takip eden paparazzilere tepki gösterdi.

Bieber, saygısızca olduğunu düşündüğü için peşindeki paparazzilerden birine yüklenerek, "Bu bir saygısızlık" diyerek bağırdı.

Ardından "Teşekkür ederim" diyerek otomobiline bindi. Şarkıcının bu tepkisi, ünlü ismin genellikle kameralarla aldırış etmemesiyle bilinen tutumuna ters düşerek dikkat çekti.

Justin Bieber, geçmişte paparazzilerle zaman zaman gerginlik yaşamıştı.

Özellikle 2012'de Selena Gomez ile birlikteliği sırasında kendilerini takip eden bir kameramana çarptığı iddia edilmiş, 2013'te ise bir gazeteciyle hastane önünde tartışmıştı. Ancak bu tür olayların üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişti.

Öte yandan, son dönemde pantolon belini kalça altına kadar indiren Justin Bieber, son görüntülerinde de aynı tarzı uygulamıştı. Şarkıcı, kırmızı şortu ile kalçasının tamamen altında fotoğraflandı.