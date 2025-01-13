'Paraya ihtiyacı var' iddiası: Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:41

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:41

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında evlenerek hayranlarını sevindirmişti. Mayıs ayında ilk bebeklerini beklediklerini duyuran çift, ağustos ayında bebeklerine kavuştu.

Hailey Baldwin Bieber, Los Angeles’ta bir hastanede doğum yaparak bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Jack Blues adını verdi.

4 YIL SONRA MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNÜYOR

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve müzik çalışmalarına ara veren 30 yaşındaki Justin Bieber, 4 yıl sonra sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor.

Daily Mail’in haberine göre, Kanadalı yıldızın yeni projelerle dönmesinin arkasında finansal nedenler ve yeniden çalışma isteği bulunuyor.

Bieber’ın, 2023 yılında turnesini düzenleyen AEG şirketine borcu olduğu iddia ediliyor.

YENİ EKİPLE DÖNÜŞ

Grammy ödüllü şarkıcı, uzun yıllardır menajerliğini yapan Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple çalışmaya başladı. Scooter Braun’un geçtiğimiz yaz müzik menajerliğinden emekli olduğunu açıklamasının ardından Bieber, Madonna ve Kardashian ailesi üyeleri gibi ünlü isimleri temsil etmiş olan avukat Michael Rhodes ile çalışmaya başladı.

Son olarak 2021 yılında yayımladığı Justice albümüyle eleştirmenlerden tam not alan Bieber, Şubat 2023’te Ramsay Hunt sendromu teşhisi aldığını açıklamış ve bu nedenle Justice World Tour’un geri kalanını iptal etmişti.