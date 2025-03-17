Justin Bieber'den duygusal paylaşım: 'Nefreti bırakmam gerek'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:33

Son dönemde sosyal medyada duygusal paylaşımlarıyla dikkat çeken 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, nefret duygularıyla mücadele ettiğini ve zaman zaman boğuluyormuş gibi hissettiğini dile getirdi.

Bieber, çocukken kendisine nefret etmemesi gerektiği öğütlendiğini ve bu yüzden nefretini kimseye ifade edemediğini belirtti.

"Bana bu duyguyu hissetmememe izin verilmediğini hissettim, bu yüzden nefret ettiğimi kimseye söylemedim" diyen şarkıcı, nefreti gizlemenin kendisini boğuluyormuş gibi hissettirdiğini söyledi. Şarkıcı, "Sanırım nefreti ancak önce orada olduğunu kabul ederek bırakabiliriz" diyerek, acıların ve nefretin bir parçası olmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Yaşadığımız tüm acılardan nefret hissetmemek nasıl mümkün olabilir?" diyerek, hislerini derinlemesine paylaştı.

Bieber, geçtiğimiz hafta yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Hayatım boyunca insanlar bana 'Vay canına Justin, bunu hak ediyorsun' dediler ama ben şahsen kendimi hep değersiz hissettim. Sanki bir sahtekarmışım gibi..." diyerek, etrafındaki insanların ona değer verdiğini düşünse de içsel olarak bu duyguyu kabul etmekte zorlandığını belirtti.

"KENDİMİ YETERSİZ VE NİTELİKSİZ HİSSEDİYORUM"

"İnsanlar bana bir şeyi hak ettiğimi söylediklerinde, keşke düşüncelerimi bilselerdi diye içten içe düşündüm" diyen Bieber, bu tür duyguların ardında yatan gerçekliği daha da açığa kavuşturdu.

"Ne kadar yargılayıcıyım, ne kadar bencilim gerçekten" diyerek kendi içsel eleştirisini dile getiren şarkıcı, "Bunu söylemezlerdi. Tüm bunları, kulübe gizlice hoş geldin demek için anlatıyorum. Ben kesinlikle çoğu zaman kendimi yetersiz ve niteliksiz hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce ruhsal zorluklar yaşadığı ve eşi Hailey Bieber ile aralarının bozuk olduğu yönündeki söylentiler hakkında da açıklama yapan Bieber, "Kanıtlamamız gereken hiçbir şey yok. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değiliz" diyerek, özel hayatındaki meselelerle ilgili net bir tavır sergilemişti.