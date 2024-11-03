Yayınlanma: 03.11.2024 - 21:39

Güncelleme: 03.11.2024 - 21:39

Kaan Miraç Sezen'in yaşamı merak ediliyor. STAR TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'de Cemo karakterine hayat verecek olan Kaan Miraç Sezen'İn yaşamı araştırılıyor. Peki, Kaan Miraç Sezen kim, kaç yaşında, nereli? Sahipsizler dizisinin Cemo'su Kaan Miraç Sezen daha önce hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen, 6 Eylül 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sezen, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı.

KAAN MİRAÇ SEZEN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kaan Mirac Sezen 2022 yılında NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Tozluyaka dizisinde yer aldı. Ayrıca 2024 yılında Prime Video'da yayımlanan Düğüm dizisinde Bergüzar Korel ve Serkan Altunorak ile başrolü paylaştı.