Yargı dizisinde duygulandıran '10 Kasım' sahnesi
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde 10 Kasım anması yapıldı. Tüm oyuncular 1 dakika boyunca Atatürk'e karşı durarak saygı duruşunda bulundu.
Ay Yapım tarafından hazırlanan Yargı dizisinin bu haftaki bölümünde 10 Kasım sahnesi damga vurdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi tarafından unutulmadı. 6 Kasım'da yayınlanan dizi 10 Kasım sabahını canlandırdı.
Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulmasıyla birlikte herkes bir dakikalık saygı duruşuna geçti.
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