Yargı dizisinde duygulandıran '10 Kasım' sahnesi

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde 10 Kasım anması yapıldı. Tüm oyuncular 1 dakika boyunca Atatürk'e karşı durarak saygı duruşunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:16
Yargı dizisinde duygulandıran '10 Kasım' sahnesi
Abone Ol google-news

Ay Yapım tarafından hazırlanan Yargı dizisinin bu haftaki bölümünde 10 Kasım sahnesi damga vurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi tarafından unutulmadı. 6 Kasım'da yayınlanan dizi 10 Kasım sabahını canlandırdı.

Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulmasıyla birlikte herkes bir dakikalık saygı duruşuna geçti. 


yargı dizi Atatürk 10 kasım

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler