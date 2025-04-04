Kaan Yıldırım yeni doğan oğlu hakkında ilk kez konuştu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:45

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:45

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran çift, birkaç gün önce ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bir erkek çocuğu oldu. Oğullarına "Fikret Hakan" adını verdikleri öğrenildi. Kaan Yıldırım, baba olmanın mutluluğunu ve yaşadığı duyguları Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada paylaştı.

“Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor özellikle anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Yıldırım, baba olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun.”

Oğlunun kime benzediği sorusuna ise oyuncu, “Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Ben Pınar’ı görüyorum daha çok, o beni gördüğünü söylüyor. Değişir tabii zamanla” yanıtını verdi.

Oğluna verdikleri isimle ilgili de konuşan Yıldırım, “Babamın ismi Hakan. Fikret isminin anlamını da çok sevdik. Akıl, düşünce, fikir sahibi demek. O yüzden öyle istedik” ifadelerini kullandı.