Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan müjdeli haber: Bebekleri dünyaya geldi!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın, minik oğullarına kavuştuğu ortaya çıktı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan müjdeli haber: Bebekleri dünyaya geldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:53

Geçtiğimiz eylülde Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu sabah dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Pınar Deniz, Maslak’taki özel bir hastanede doğum yaptı.

Hamileliği saklamayan fakat kabuklarına çekilen ikili, bir erkek bebek beklediklerini beraber verdikleri röportajda duyurmuşlardı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Kaan Yıldırım’ın hastane önünde neşeli halleri dikkat çekerken, çift henüz sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmadı.


Etiketler: #Pınar Deniz #Kaan Yıldırım

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