Kaan Yıldırım'dan eşi Pınar Deniz'e romantik doğum günü kutlaması

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:29

17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da meslektaşı Kaan Yıldırım ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, kısa bir süre sonra Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkarak hamileliğini duyurmuştu. Karnını tutarak verdiği poz ile bebek müjdesini paylaşan Deniz, şimdi bir oğulları olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

31 yaşına giren Pınar Deniz'in doğum gününü eşi Kaan Yıldırım, sosyal medya üzerinden "İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum" mesajıyla kutladı.

Deniz ise doğum gününden birkaç gün önce hamilelik pozunu "Nereden nereye" notuyla takipçilerine sunarak büyük ilgi topladı.

Hamileliği hakkında açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğu için konuşabilirim. Evet, erkek çocuğumuz geliyor ama ismi henüz belli olmadı" dedi. Deniz, ilk üç ayı zor geçirdiğini belirtirken, "Bende aşerme olmadı ama Kaan daha çok aşeriyor" diyerek esprili bir şekilde süreci paylaştı.