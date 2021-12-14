Kabak çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir?

14 Aralık 2021 Salı, 00:00

Dünyadaki en faydalı 8 mucize besinden biri olan kabak çekirdeği, bir avuç tüketildiğinde vücuda önemli miktarda sağlıklı yağ, magnezyum ve çinko sağlıyor.

İçeriğinde bulunan zengin antioksidan ile kabak çekirdeği, bazı kanser türlerine ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik taşıyor. Erkeklerde sperm kalitesini ve kadınlarda doğurganlığı artıran, ayrıca tenya ya da bağırsak kurdu gibi parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan kabak çekirdeği, prostat ve idrar rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Öte yandan ruh halini iyileştirebilir ve menopoz semptomlarını hafifletebilir.

ZENGİN BİR E VİTAMİNİ KAYNAĞI

Kabak çekirdeğinin içerisinde vücut için gerekli pek çok mineral vardır. Özellikle E vitamini açısından zengin olduğunu söylemek gerekir. Magnezyum, potasyum ve çinko bakımından da güçlüdür. Kabak çekirdeği, beta-karotene benzer bir antioksidan bileşik olan bir besindir. Bu nedenle göz sağlığına da katkı sunar.

Kabak çekirdeği bazı yerlerde afrodizyak olarak kullanılmıştır. Özellikle içerisinde bulunan çinko bu açıdan değerlidir. Kabak çekirdeği ayrıca bir magnezyum, çinko, bakır ve selenyum kaynağıdır. İçerisinde demir ve sodyum da mevcuttur. Magnezyum ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurken, manganez kollajen üretiminde rol oynar.

Kabak çekirdeğinin başlıca faydaları ise şöyle:

İçeriğinde bulunan yüksek lifler, kemikleri güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi ve kas kaybı riskini düşürür.

Yüksek antioksidan içeriği ile iltihabı azaltmanın yanı sıra erken yaşlanmayı ve kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Karotenoidler ve E vitamini dahil olmak üzere hücre koruyucu antioksidanlarla doludur.

Sağlıklı yağlar barındırır. ALA (alfa linolenik asit) adı verilen bitki bazlı omega 3 yağ asitlerinin en iyi kaynaklarından biridir. ALA, kalp hastalıklarından korunma, damar sertleşme riskinin azalması ve iltihap karşıtı faydalar sunar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, enerjiyi artırır ve ruh halini iyileştirir. İçeriğindeki çinko ve demir minerali bağışıklık fonksiyonu için hayati önem taşır. Bunlar dışında kabak çekirdeği mantar ve virüs karşıtıdır.

Kabak çekirdeği, sperm kalitesini arttırabilir.

Kilo verme sürecine destek olur.

Kabak çekirdeği yağı, saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Gece yatmadan bir saat önce tüketilen kabak çekirdeği, yenilenen ve dinlenmeye geçen hücrelerin işlevini arttırır ve rahat uyku çekmenizi sağlar.

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE SİVİLCEYE SEBEP OLABİLİR

Her besin gibi kabak çekirdeğini de ölçülü tüketmek sağlığımız için önemli. Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir.

Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.