Kabızlık sorunu bu karışımla anında bitiyor! Tuvalete çıkamayanlar bir fincanında şifayı buluyor

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:02

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:02

Kabızlık, gündelik hayatımızın sindirim sistemi problemlerinden biri. Bu sorun, kişinin yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok, doğal içecek karışımları ile bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Peki bu karışım nasıl yapılır? Kabızlık sorunu nasıl çözülür?

Kabızlığa karşı içecek karışımı tarifi doğal malzemeler kullanılarak hazırlanır. Bu içecek karışımı, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır. İşte karışımın detayları...

MALZEMELER:

1 adet orta boy elma

1 adet armut

1 adet limon

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

1 çay kaşığı bal

1 su bardağı su

YAPILIŞI:

Elma ve armutları yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde kesin. Limonu sıkın ve suyunu bir kaseye alın. Zencefili rendeleyin. Tüm malzemeleri bir blenderda karıştırın. Karışımı bir bardağa boşaltın ve üzerine bal ekleyin. İçecek karışımını yavaş yavaş için.

Bu içecek karışımını her gün düzenli olarak tüketerek kabızlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca, lifli gıdalar tüketmek, yeterli miktarda su içmek ve düzenli egzersiz yapmak da sindirim sistemi sağlığınızı korumak için önemlidir.

Doğal içecek karışımları, sağlıklı yaşam tarzınız için harika bir seçenektir. Ancak, sağlık sorunlarınız varsa veya herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız önemlidir.

KABIZLIK İÇİN KAYISI KÜRÜ

Hürriyet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte kabızlığa karşı en etkili yöntem paylaşıldı. Kabızlığa karşı kayısı kürünün çok etkili olduğuna dikkat çekildi. İşte o kür

Kuru kayısı ve kuru eriği akşamdan br bardak suya koyun ve bir gece bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için ve kuru meyveleri yiyin. Bağırsakları aktive eden kuru kayısı ve kuru erik dışkılama problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.