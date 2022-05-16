Kadıköy'de korkunç kaza: Kamyon, 3 otomobile çarparak durabildi

İstanbul Kadıköy'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Otomobil sahiplerinden Burak Çelik, 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" diye konuştu.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:13
Kadıköy'de korkunç kaza: Kamyon, 3 otomobile çarparak durabildi
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FFC 138 plakalı kamyonunun sürücüsü Mehmet İhtiyar, park etmek istediği sırada kamyonun kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan kamyon daha sonra park halindeki 3 otomobile çarptı.

Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

"50- 60 BİN TL CİVARINDA HASARIMIZ VAR"

Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" dedi.


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