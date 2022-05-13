Kadıköy'de kayalıklara sıkışan genç 3,5 saat sonra kurtarıldı
Kadıköy Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Kadıköy Moda sahilinde meydana gelen olaya göre, alkollü olduğu iddia edilen Güven Moğul(21), kayalıklarda yürürken kulaklığını kayaların arasına düşürdü.
Kulaklığını almaya çalışırken kayaların arasına sıkışan genç, 3,5 saat kayaların arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından kayaların kaldırılmasına karar veren ekipler, olay yerine iş makinası ve vinç çağırdı.
Kayaların arasına sıkışan gence ulaşmak için tonlarca ağırlıktaki taşlar, vinç ve iş makinesi yardımıyla tek tek kaldırıldı. 3,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Moğul, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda yaralanan Murat Moğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!