Kadın Meclisleri'nden Ezgi Mola'ya destek: 'Kadın katillerine uygulanmayan yasalar, toplumu susturmak için uygulanıyor'

02 Ekim 2021 Cumartesi, 16:34

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup yaşamına son vermesine neden olan Musa Orhan’a hakaret ettiği iddiasıyla 65 gün adli para cezası verildi.

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 'basit yargılama' usulüyle görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mola'nın, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçunu işlediğini iddia eden mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin "alenen gerçekleşmesi" nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

KADIN MECLİSLERİ’NDEN MOLA’YA DESTEK

Söz konusu karara tepkiler sürerken; Kadın Meclisleri’nden Ezgi Mola’ya destek geldi.

Kadın Meclisleri’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Ezgi Mola, Musa Orhan hakkında yazdıkları nedeniyle para cezası aldı. Kadın katillerine, istismar faillerine karşı etkin uygulanmayan yasalar toplumu susturmak için uygulanıyor. Kimse istismara sessiz kalmayacak” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Gelen tüm tepkilere karşın Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki yağmıştı.

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulunmuş, söz konusu paylaşım dava konusu olmuştu.

Mola, Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.