Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Ezgi Mola çarpıcı bir teşekkür konuşması yaptı. Mola'nın konuşması salonda büyük alkış aldı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde Yılın Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle ödüle layık görülen Ezgi Mola, ödülünü alırken yaptığı konuşmada çok anlamlı bir mesaj verdi.
'YASALARIN BİZİM YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUM'
Ünlü oyuncu, ödülünü alırken yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddete dikkat çekti ve şunları söyledi:
"Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum."
Medyaradar'da yer alan habere göre; Ezgi Mola’nın bu anlamlı konuşması izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı.
"DAHA NİCE GÜZEL GÜNLERE"
Mola, ödül gecesine ait kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara, "Magazin Gazetecileri Derneğine dün akşam hazırladıkları güzel gece ve kıymetli ödüllerimiz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmani ekibi sizi seviyorum ! Daha nice güzel günlere, hep birlikte…" notunu düştü.
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