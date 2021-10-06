Kadın Meclisleri'nden Farah Zeynep Abdullah'a destek
İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı. Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu. Tepkiler sürerken; Abdullah'a bir destek de Kadın Meclisleri'nden geldi.
Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org
Batman'da, yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı.
Son olarak Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle" ifadelerine yer verdi.
KADIN MECLİSLERİ'NDEN DESTEK
Suç duyurusuna yönelik tepkiler sürerken; Farah Zeynep Abdullah'a bir destek de Kadın Meclisleri'nden geldi.
Kadın Meclisleri’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Musa Orhan hakkında yazdıkları nedeniyle para cezasına çarptırılan Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek veren Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Birbirine destek olan, cezasızlığa sessiz kalmayan kadınlara değil; faillere soruşturma açılsın."
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