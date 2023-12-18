Kadın ustalar en iyi baklavayı yapmak için yarışıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliği ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin (BAKTAD) desteğiyle "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" düzenleniyor.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesinden (72. Komite) yapılan açıklamaya göre, ünü tüm Türkiye'yi aşarak dünyaya ulaşan ve AB tarafından da tescillenen baklavanın en iyi şekilde üretilmesi için çalışmalar farklı kurumların işbirliğiyle devam ediyor.

Bu kapsamda baklavanın tanıtımı ve sektörün geleceğiyle ilgili hazırlanan önemli projelere bir yenisi daha eklendi. Baklava ve tatlı sektörüne yetişmiş eleman kazandırabilmek ve sektörde çalışmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi öncülüğünde, Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliği ve BAKTAD'ın desteğiyle "Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" gerçekleştiriliyor.

İki aşamadan oluşan yarışmanın birinci etabı Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulunda düzenlenen ön eleme yarışmasıyla tamamdı. İSMEK'te 80 saat ve üzeri eğitim alan isimlerin başvurabildiği yarışma kapsamında gerçekleştirilen ön eleme sonucunda finale Ceylan Varlı, Pınar Yalçınkaya, Reyhan Saparbalva ve Tuğba Altay kaldı.

BİRİNCİYE İSTİHDAM GARANTİSİ VE TAM ALTIN ÖDÜLÜ

Yarışmanın finali, 23 Aralık'ta Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulunda 4 finalistin katılımıyla gerçekleştirilecek. İSMEK eğitmenleri, İTO 72. Komite ve BAKTAD üyeleri ile baklava ustalarından oluşan jüri, yarışmanın şampiyonunu hamur yoğurma, hamur açma, yağ verme, ceviz atma, dilimleme ve sunum gibi kriterlere göre belirleyecek.

Yarışmanın birincisine istihdam imkanı sunulacak ve tam altın hediye edilecek. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncüye ise gram altının verileceği yarışma kapsamında tüm yarışmacılara katılım belgesi takdim edilecek.

"SEKTÖRÜMÜZDE KADIN USTA SAYISINI ARTIRMAYI İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, Anadolu topraklarında yüzyıllar önce doğan baklavanın, dünyanın hemen hemen her yerinde artık Türk tatlısı olarak bilindiğini belirterek bu tatlının aslını koruyarak bugüne kadar gelmeyi başardığını söyledi.

Sektörün korunarak gelecek nesillere bugünden daha iyi bir şekilde ulaşması için faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım, son olarak İTO, BAKTAD ve İSMEK işbirliğiyle kadın ustalara yönelik baklava yarışmasını hayata geçirdiklerini anlattı.

Yıldırım, "Kadınlara her alanda destek vermek ve sektörümüzde kadın usta sayısını artırmayı istiyoruz. Onları motive etmek için böyle bir yarışmayı hayata geçirdik. Baklava üretiminde kadın istihdamının artması için bu etkinlikle farkındalık yaratıp sektöre öncülük etmek istiyoruz. Her alanda olduğu gibi sektörümüzde de kadınların başarılı olacağına inancımız tam" dedi.