Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kaç yaşında, nereli?

Evlilik hazırlığı paylaşımlarıyla gündemde olan Sunucu Kadir Ezildi'nin doktor babası Mehmet Ezildi yıllar sonra sessizliğini bozdu. Gizli olan hesabını herkese açan Mehmet Ezildi, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu. Peki, Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:03
Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin yıllar önce annesini, kardeşini ve kendisini terk ettiğini iddia ettiği babası yıllar sonra ortaya çıktı. Peki, Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kaç yaşında, nereli?

MEHMET EZİLDİ KİMDİR?

Plastik Cerrahı olan Mehmet ezildi, iki erkek babasıdır. Ezildi, Şişli'de bulunan bir klinikte çalışmaktadır.

MEHMET EZİLDİ'DEN AÇIKLAMA

Mehmet Ezildi, hakkında yazılan eleştiri yüklü yorumlara tepki gösterdi. Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin sebebinin oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.


Kadir Ezildi haberleri kimdir? haberleri Mehmet Ezildi haberleri

İlgili Haberler

Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?

Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?
Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?

Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?
Harun Akaröz kimdir? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz neden öldü?

Harun Akaröz kimdir? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler