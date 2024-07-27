Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Peki, Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 23:37
Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli?
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Salih Yıldız, Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Jamaikalı Ashley McKenzie'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız kaç yaşında, nereli? 

SALİH YILDIZ KİMDİR?

Salih Yıldız, 1 Ocak 2001 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Judo branşında yarı finale yükselen Salih Yıldız, 1,70cm boyundadır.

Salih Yıldız, 60 kg’de 2024 yılında Avrupa Şampiyonası’nda Bronz madalya kazanmıştır.

Salih Yıldız daha önce yaptığı açıklamada Ağrı Dağı eteklerinden çıkıp uluslararası başarılar kazanmayı hedeflediğini vurgulamıştı.

Salih Yıldız, 22 yaşında milli bir judocudur ve 2012 yılında judoya başlamıştır. Kariyerinde 10 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan Judocu, Balkan ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra gençler dünya ikinciliği elde etmiştir.


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