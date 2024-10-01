Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in özel fotoğrafları izinsiz yayımlandı: Yasal işlem başlatıldı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 11:57

Güncelleme: 01.10.2024 - 11:59

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Genç sunucunun nişanlısı Gamze Türkmen ile yaptığı gösterişli nişan töreni sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, Söylemezsem Olmaz programı ekibi, tesettürlü olan Gamze Türkmen’in açık fotoğraflarını canlı yayında paylaşınca, çift bu kez dava haberiyle gündeme geldi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Programda, Hande Sarıoğlu’nun "Bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor. Gamze'nin haberi var mı?" şeklindeki sorusu ve Didem Delen’in "Asıl bize gönderildiğinden haberi var mı?" sözleri büyük tepki topladı. Sosyal medyada da bu olay geniş yankı buldu. Gamze Türkmen’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin izinsiz yayınlanmasının Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlali olduğu belirtildi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.

"HAK İHLALİDİR"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen, yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar nedeniyle ciddi bir psikolojik baskı altındadır. Müvekkilim, kişisel ve özel hayatına yönelik bu müdahaleler sonucunda, dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir. Tesettürlü bir kadın olan müvekkilimin, rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğrafları izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır.

Bu durum, müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş ve manevi olarak derinden yaralamıştır. Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiştir. Bu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir.

Gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup, Gamze Türkmen'in kişilik haklarını, mahremiyetini ve dini değerlerini ihlal eden bu haksız girişimlere karşı tüm yasal süreçlerin takip edileceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Açıklamanın sonunda, izinsiz fotoğrafları paylaşan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.,