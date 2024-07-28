Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası ortaya çıktı: Ünlü bir cerrahmış!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:45

Güncelleme: 28.07.2024 - 13:45

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde. Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan Ezildi mutlu gününün her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Yankıları günlerce süren nişanın ardından Kadir Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası da ortaya çıktı.

Daha önce katıldığı bir programda babasıyla yıllardır görüşmediğini söyleyen Ezildi 'Onu affetmiyorum' diyerek gözyaşlarını boğulmuştu. Ezildi, "Babanla ilgili bugünkü duygun nedir?" sorusunu ise "Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum" yanıtı vermişti.

Şimdi ise Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının plastik cerrahı Mehmet Ezildi olduğu ortaya çıktı. Ailesini yıllar önce terk ettiği için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezildi hakkındaki eleştirilere dayanamayıp isyan etti.

Hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.





