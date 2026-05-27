Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

27.05.2026 15:52:00
BBC Türkçe
Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında konuşan yeğeni Levent İnanır, "Doktorlar bir önceki güne göre durumun daha iyi olduğunu söyledi" bilgisini paylaştı.
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır zatürre tedavisi gördüğü hastanede akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle entübe edildi.

BBC Türkçe'ye konuşan yeğeni Levent İnanır, "Doktorlar bir önceki güne göre durumun daha iyi olduğunu söyledi" dedi.

Levent İnanır, doktorların akciğerindeki enfeksiyonun azaldığını söylediğini, bu nedenle ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınması konusunda umutlu olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

77 yaşındaki usta oyuncu 14 Mayıs'ta zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Kadir İnanır, 22 Mayıs'ta entübe edilmişti.

Entübe işlemi hastanın kendi kendine nefes alamadığı durumlarda soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun makine ile sağlanmasını ifade ediyor.

Yoğun bakıma alınmıştı... Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Türk sinemasının efsanevi ismi Kadir İnanır’ın, akciğer enfeksiyonuna bağlı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayranlarını rahatlatan ilk açıklama geldi. Sosyal medyada yayılan asılsız ve karamsar iddialara yanıt veren usta sanatçının yeğeni Levent İnanır, amcasının durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle rahatça konuşabildiklerini belirtti.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır entübe edildi Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır entübe edildi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun akciğerinde tümör tespit edildiğini açıklayarak durumun riskli olduğunu belirtti.
Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında konuşan yeğeni Levent İnanır, "Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor" dedi.