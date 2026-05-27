Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır zatürre tedavisi gördüğü hastanede akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle entübe edildi.

BBC Türkçe'ye konuşan yeğeni Levent İnanır, "Doktorlar bir önceki güne göre durumun daha iyi olduğunu söyledi" dedi.

Levent İnanır, doktorların akciğerindeki enfeksiyonun azaldığını söylediğini, bu nedenle ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınması konusunda umutlu olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

77 yaşındaki usta oyuncu 14 Mayıs'ta zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Kadir İnanır, 22 Mayıs'ta entübe edilmişti.

Entübe işlemi hastanın kendi kendine nefes alamadığı durumlarda soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun makine ile sağlanmasını ifade ediyor.