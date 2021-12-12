Kadir İnanır taburcu oldu
Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır taburcu oldu. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte kentten ayrılıp Muğla’nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıktı. Beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilen ünlü oyuncu, 22 gündür gözetim altında tutuluyordu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.
Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarılmıştı.
TABURCU EDİLDİ
Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı.
22 gündür gözetim altında tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.
JÜLİDE KURAL İLE HASTANEDEN AYRILDI
Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte kentten ayrılıp Muğla’nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır’ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.
Hastanede ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, “Dar bir alanla alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar” dedi.
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