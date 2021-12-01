Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:20

Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturulmuş; aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır’ı takip etmişti Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekilmişti.

Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirmişti. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından önce yoğun bakıma ardından da normal odaya alınmıştı.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.