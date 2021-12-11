Kadir İnanır yarın taburcu edilecek

11 Aralık 2021 Cumartesi, 20:54

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

YARIN TABURCU EDİLECEK

Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı.