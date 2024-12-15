Kadir İnanır'dan yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf

Yayınlanma: 15.12.2024 - 14:09

Güncelleme: 15.12.2024 - 14:09

Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu ciddi bir operasyon geçiren usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Tedavisi devam eden İnanır’ı Süreç Film’in sahibi Ali Gündoğdu ziyaret etti. Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz” ifadelerine yer verdi.







JÜLİDE KURAL’DAN AÇIKLAMA



Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ağustos ayında yaptığı açıklamada, oyuncunun büyük bir rahatsızlık ya da entübe durumu olmadığını belirtmişti. İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından yeni bir açıklama yapan Kural, gelişmeleri şu sözlerle paylaştı:

“Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler yaşanırken, zaman zaman enfeksiyon gibi zorluklarla da karşılaşıldı. Ancak Kadir’in Karadeniz’in gücünü ve yaşama tutkusunu taşıyan azmi sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden gelindi.”

Kural ayrıca, “Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin tüm doktorlarına ve sağlık çalışanlarına minnettarız. 24 Mart’tan bu yana devam eden tedavi sürecini 16 Ağustos itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürme kararı aldık. Daha yoğun bir fizik tedavi programıyla iyileşme sürecinin hızlanacağına inanıyoruz” dedi.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"



Jülide Kural, sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan yanlış haberlere karşı uyarıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:



“Tüm bu mücadele sürerken, niteliksiz programlar ve tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Kadir’in isteği net: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz: Mücadeleye devam!”