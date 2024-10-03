Sağlık sorunları sebebiyle gündemdeydi: Kadir İnanır'ın acı günü
Yoğun bakım sürecini atlatan ünlü oyuncu Kadir İnanır, hastanede tedavisi devam ederken ablası Elmas Bakar'ı kaybetti. Ailesi, İnanır'a bu acı haberi sağlık durumu nedeniyle henüz iletemedi.
Ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtı atması nedeniyle zor günler geçirirken, ailesinden acı bir haber aldı. 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve inme teşhisiyle operasyona alınarak entübe edilen İnanır, yoğun bakım sürecini atlatıp tedavisine devam ederken ablası Elmas Bakar'ı kaybetti.
Elmas Bakar'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak sağlık durumu nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'a, ablasının vefat haberi henüz verilmedi.
İnanır, iki yıl önce diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu da kaybetmişti. Oyuncunun yaşadığı bu zorlu süreç, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Etiketler: #Kadir İnanır
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Olaylı derbi için erteleme kararı!
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı