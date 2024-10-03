Sağlık sorunları sebebiyle gündemdeydi: Kadir İnanır'ın acı günü

Yoğun bakım sürecini atlatan ünlü oyuncu Kadir İnanır, hastanede tedavisi devam ederken ablası Elmas Bakar'ı kaybetti. Ailesi, İnanır'a bu acı haberi sağlık durumu nedeniyle henüz iletemedi.

Sağlık sorunları sebebiyle gündemdeydi: Kadir İnanır'ın acı günü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:45

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtı atması nedeniyle zor günler geçirirken, ailesinden acı bir haber aldı. 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve inme teşhisiyle operasyona alınarak entübe edilen İnanır, yoğun bakım sürecini atlatıp tedavisine devam ederken ablası Elmas Bakar'ı kaybetti.

Elmas Bakar'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak sağlık durumu nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'a, ablasının vefat haberi henüz verilmedi.

İnanır, iki yıl önce diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu da kaybetmişti. Oyuncunun yaşadığı bu zorlu süreç, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.


Etiketler: #Kadir İnanır

İlgili Haberler

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama 'Çok büyük sıkıntı atlattık'

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama 'Çok büyük sıkıntı atlattık'
Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyor'

Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyor'
Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler