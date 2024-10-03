Sağlık sorunları sebebiyle gündemdeydi: Kadir İnanır'ın acı günü

Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:45

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:45

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, geçirdiği beyin pıhtı atması nedeniyle zor günler geçirirken, ailesinden acı bir haber aldı. 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve inme teşhisiyle operasyona alınarak entübe edilen İnanır, yoğun bakım sürecini atlatıp tedavisine devam ederken ablası Elmas Bakar'ı kaybetti.

Elmas Bakar'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak sağlık durumu nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'a, ablasının vefat haberi henüz verilmedi.

İnanır, iki yıl önce diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu da kaybetmişti. Oyuncunun yaşadığı bu zorlu süreç, hem ailesini hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.



