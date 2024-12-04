Kadir İnanır’ın tedavisinde son durum: 'Evde dinleniyor'
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla evine döndü. Usta oyuncunun sağlık durumu, 1 hafta sonra yapılacak kontrollerle netleşecek. Felç iddialarını yalanlayan Jülide Kural, “Fatsalı Kadir’in gücüyle bu süreci de aşacağız” dedi.
Mart ayında geçirdiği beyin damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edilen ve uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İnanır, tedavisinin ardından bir süre yoğun bakımda kaldı ve taburcu edildi. Ancak ağustos ayında yeniden akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hakkında çıkan felç iddialarına ilişkin, hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaparak, İnanır’ın moralinin iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Kural, İnanır’ın sağlık sürecinde gösterdiği direnç için "Fatsalı Kadir’in gücü" ifadesini kullandı ve yanlış bilgilere itibar edilmemesini istedi.
Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla kısa süreliğine evine döndü ve 1 hafta sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi sürecinin nasıl devam edeceği netleşecek.
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