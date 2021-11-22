Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:23

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 20 Kasım akşamı aniden rahatsızlanmış ve ambulansla Denizli’ye götürülmüştü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yoğun bakıma alınmıştı.

Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği ifade edilmişti.

İNANIR'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ GELİŞME

Son olarak ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."