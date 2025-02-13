Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş kaç yaşında, ne zaman öldü?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:35

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:35

Kadir Topbaş'ın hayatı merak ediliyor. Kadir Topbaş'ın kaç yaşında ve ne zaman öldüğü, eşinin kim olduğu araştırılıyor. 2004-2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Kadir Topbaş'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş kaç yaşında, neden öldü? İşte ayrıntılar...

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Kadir Topbaş 8 Ocak 1945 tarihinde Yusufeli, Artvin'de doğdu.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. 1999 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi. 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığını yürüttü.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 2004-2017 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden on üç yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı. 2017 yılında istifa etti.

KADİR TOPBAŞ'IN YERİNE KİM GELDİ?

2017 yılında görevinden istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine Belediye Meclisi seçimi ile Mevlüt Uysal geçti.

KADİR TOPBAŞ'IN EŞİ KİM?

Topbaş, Özleyiş Topbaş'la evli ve üç çocuk babasıydı.

KADİR TOPBAŞ NEDEN ÖLDÜ?

COVID-19 hastalığına yakalanan Kadir Topbaş, 16 Kasım 2020'de tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Yaklaşık 3 ay yoğun bakımda bulunan Kadir Topbaş, hastalığı atlatsa da bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı.

Tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat 2021'de öldü.

KADİR TOPBAŞ'IN MEZARI NEREDE?

14 Şubat 2021'de İstanbul Belediye Sarayı önünde ve Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.