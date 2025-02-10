Arda Ünyay kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Arda Ünyay kaç yaşında, nereli? Arda Ünyay hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş'ta değişen yönetimin ardından transfer çalışmaları genç isimlere yönelik oluyor. Siyah beyazlılar son olarak Arda Ünyay ismini gözüne kestirdi. Peki, Arda Ünyay kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Arda Ünyay kaç yaşında, nereli? Arda Ünyay hangi pozisyonda oynuyor?

Arda Ünyay kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Arda Ünyay kaç yaşında, nereli? Arda Ünyay hangi pozisyonda oynuyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 22:57

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay'ın şartlarını sordu. Siyah beyazlılar, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı. Peki, Arda Ünyay kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Arda Ünyay kaç yaşında, nereli? Arda Ünyay hangi pozisyonda oynuyor?

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Arda Ünyay, 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Futbol kariyerine MKE Ankaragücü altyapısında başlamış olup, stoper mevkiinde görev yapmaktadır. 

ARDA ÜNYAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arda Ünyay, Türkiye U17 Milli Takımı’nda da oynayarak uluslararası seviyede deneyim elde etmektedir.


Etiketler: #Arda Ünyay #beşiktaş #kimdir? #transfer

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