Kahin Nostradamus'un 2022 için bulunduğu 4 kehanet

28 Aralık 2021 Salı, 14:37

Fransız astrolog Nostradamus, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı. Şiirlerini Les Prophéties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.



2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya’da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya’da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.

Nostradamus kitaplarındaki kehanetleri açık seçik olmayan bir dille ele almış bu sebeple yorumlamak gerekiyor.

Peki kehanetleriyle ünlü Nostradamus, 2022 yılında dünya için neler gördü?

İşte Nostradamus'un 2022 kehanetleri...

ASTEROİD ÇARPABİLİR

Webtekno'da yer alan habere göre Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri arasında bir asteroid olarak yorumlanabilen bir ifade yer alıyor: “Bir ateş görüyorum ki gökten düşecek.” Bu ifadenin kesin olarak neyi açıkladığı bilinmese de akla en yatkın olan seçenek, bir asteroid çarpması.

ENFLASYON VE AÇLIK ÖN PLANA ÇIKACAK

Nostradamus’un kehanetinde “Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak.” ifadeleri yer alıyor. Umuyoruz tüm dünyadan bahsediliyordur.

YAPAY ZEKÂ GERÇEK Mİ OLUYOR?

“Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu

Yalnız bir beyne sahip yeni bilge görür:

Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi,

Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte”

Nostradamus’un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi, ‘yeni bilge’ kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.

YENİ KÜRESEL ISINMA FACİALARI

"Güneş gibi baş parıldayan denizi yakacak:

Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen kaynayacak.

Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında

Yerel halk onları kesmek için uğraşacak.”

Nostradamus’un bu sözleri, açık bir şekilde Dünya’nın 2022’de de ısınacağını ve yeni felaketleri beraberinde getireceğini gösteriyor.