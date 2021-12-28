Kahin Nostradamus'un 2022 için bulunduğu 4 kehanet
Michel de Nostredame, ya da bilinen şekliyle Nostradamus ismini özellikle 'kehanet denildiğinde' duymuşsunuzdur. 1503 yılında dünyaya gelen Fransız, yaşadığı yıllar boyunca geleceğe yönelik yaptığı kehanetlerinin tutmasıyla biliniyor. Peki Nostradamus, 2022 yılı için neler görmüş?
Fransız astrolog Nostradamus, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı. Şiirlerini Les Prophéties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. Nostradamus, Hitler'in yükselişinden JFK'nin vurulmasına ve 11 Eylül saldırılarına kadar birçok olayı öngördü.
2021 yılı için iklimsel felaketler hakkında uyarılarda bulunan ve Kaliforniya’da büyük bir deprem hakkında konuşan (Kaliforniya’da geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem meydana geldi) Nostradamus, 2022 yılı için de hiç iç açıcı kehanetlerde bulunmadı.
Nostradamus kitaplarındaki kehanetleri açık seçik olmayan bir dille ele almış bu sebeple yorumlamak gerekiyor.
Peki kehanetleriyle ünlü Nostradamus, 2022 yılında dünya için neler gördü?
İşte Nostradamus'un 2022 kehanetleri...
ASTEROİD ÇARPABİLİR
Webtekno'da yer alan habere göre Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri arasında bir asteroid olarak yorumlanabilen bir ifade yer alıyor: “Bir ateş görüyorum ki gökten düşecek.” Bu ifadenin kesin olarak neyi açıkladığı bilinmese de akla en yatkın olan seçenek, bir asteroid çarpması.
ENFLASYON VE AÇLIK ÖN PLANA ÇIKACAK
Nostradamus’un kehanetinde “Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı o kadar yüksek ki insan, hemcinsini çaresizlik içinde yemeye yol açacak.” ifadeleri yer alıyor. Umuyoruz tüm dünyadan bahsediliyordur.
YAPAY ZEKÂ GERÇEK Mİ OLUYOR?
“Ay yüksek dağın üzerinde gece dolu
Yalnız bir beyne sahip yeni bilge görür:
Öğrencileri tarafından ölümsüz olmaya davet edildi,
Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte”
Nostradamus’un bu kehanetini yorumlamak oldukça güç. Fakat birçok kişi, ‘yeni bilge’ kavramını yapay zekâ ile bağdaştırıyor.
YENİ KÜRESEL ISINMA FACİALARI
"Güneş gibi baş parıldayan denizi yakacak:
Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen kaynayacak.
Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında
Yerel halk onları kesmek için uğraşacak.”
Nostradamus’un bu sözleri, açık bir şekilde Dünya’nın 2022’de de ısınacağını ve yeni felaketleri beraberinde getireceğini gösteriyor.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- HDP binasına saldırı
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- Özer Sencar son anketi açıkladı