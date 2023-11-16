Kahramanmaraş'ta zorlu hasat: Şeker pancarının sofralara yolculuğu başladı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:29

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:29

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde şeker pancarı sökümü mesaisi başladı.

Bu yıl pancar üretiminden verimli olduğunu belirten çiftçilerden Mustafa Şahin, "Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar birçok aşamadan geçerek bugün hasadını yapıyoruz. Çiftçilik sabır işidir. Ektiğiniz mahsule çocuk gibi ilgi göstereceksin ki verimi bol olsun. Bizler elimizden geldiği kadarıyla mahsulümüzle ilgileniyoruz. Eskiye göre çiftçilik şimdi daha kolay olduğuna inanıyorum. Elle yapılan ve onlarca insanın günlerce yaptığı işi bugün makinalarla saatler içinde yapıyoruz. Bu yıl pancar üretiminden verimli olduğunu ve sökümünü yaptığımız şeker pancarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikasına teslim ediyoruz” dedi.

ŞEKER PANCARININ FAYDALARI NELERDİR?

Kan Basıncını Düzenleme: Şeker pancarı, içerdiği nitratlar sayesinde kan damarlarını genişletebilir ve kan basıncını düzenleyebilir.

Kardiyovasküler Sağlık: Yüksek miktarda betain içeren şeker pancarı, kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir ve kalp-damar sistemini güçlendirebilir.

Antioksidanlar: Şeker pancarı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücresel hasarı azaltabilir.

Egzersiz Performansını Artırma: İçerdiği nitratlar, kaslardaki oksijen tüketimini artırabilir ve egzersiz performansını olumlu yönde etkileyebilir.

Anti-inflamatuar Özellikler: Şeker pancarı, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Demir ve Folat Kaynağı: Şeker pancarı, demir ve folat gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller, kan sağlığı ve genel vücut fonksiyonları için önemlidir.

Sindirim Sağlığı: Lif bakımından zengin olan şeker pancarı, sindirim sağlığını destekleyebilir ve bağırsak hareketliliğini artırabilir.

Kanserle Mücadele: Bazı çalışmalar, şeker pancarının içerdiği bileşenlerin kanserle mücadelede potansiyel etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Kilo Kontrolü: Şeker pancarı, düşük kalorili ve doyurucu bir sebze olduğu için kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.