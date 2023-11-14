Nehir kenarından toplananlar Hataylı ailenin geçim kaynağı oldu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:48

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:15

Depremin vurduğu Hatay’da baba mesleğini devam ettiren Gürgen ailesi, nehir ve ırmak kenarından topladıkları kamışlarla sepet yaparak geçimlerini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay’da birçok bina ve iş yeri yıkıldı. Bu durum Hatay’da birçok insanı işsiz bırakırken, bazı insanlar babadan kalma meslekleri sayesinde hayata yeniden tutundular. Defne ilçesinde yaşayan Hikmet Gürge ve ailesi de depremin ardından baba mesleğini devam ettiriyor. Gürge ailesi, nehir ve dere kenarlarından topladıkları kamışlarla farklı modellerde sepet yaparak geçimlerini sağlıyor.

“Depremden sonra eskisi gibi satılmıyor”

Babadan kalan sepetçilik mesleğini devam ettirdiğini ifade eden Hikmet Gürge, “Eskiden çok güzel satılıyordu. Şimdi eskisi gibi satılmıyor. Babadan kalan bir meslek. Küçükken babamdan öğrendim. Bazen arkadaşlara ücretsiz veriyorum. Bazı zamanda bir şeyler karşılığında veriyorum” dedi.

“El sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

2003 yılından beri her sabah sepet işlemesi yaptıklarını ifade eden Nurcan Gürge ise, “El sanatına sadece geçim kaynağı olarak bakmıyoruz. El sanatını öldürmemek için gece gündüz çabalıyoruz. Gençler, büyüklerin sanatlarını ilerletsinler, çalışsınlar ve emek harcasınlar. Büyüklerimiz bize öğretiyor. İnşallah biz de çocuklarımıza bu mirası bırakırız” ifadelerini kullandı.

Sepet yapımında kullandıkları kamışları Aralık ve Şubat aylarında topladıklarını ifade eden Necla Uzun da, “Dere ve nehir kenarlarında topluyoruz. Kamışlar yıl boyunca bize sepet yapımında yetecek kadar toplanır. Genellikle; dere ve tarla kenarlarından toplayarak seçeriz. Kamışları küçük veya büyük sepet olarak işlemesini yapıyoruz. Fiyatları şekillerine ve büyüklüklerine göre değişiyor. Bu sepetleri 2 kişi öğlene kadar yaparsa en çok 150 TL yevmiyesi olur” şeklinde konuştu.