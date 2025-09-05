Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Muhlama Tarifi

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Muhlama Tarifi

5.09.2025 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Muhlama Tarifi

Mısır unu, tereyağı ve uzayan peyniriyle Karadeniz sofralarının baş tacı olan muhlama, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğünde iştah kabartıyor.

Türk mutfağının yöresel tatları arasında özel bir yere sahip olan muhlama, özellikle Trabzon ve Rize mutfaklarında öne çıkan geleneksel bir lezzet. Kuymağın kardeşi olarak bilinen muhlama, tereyağında kavrulan mısır unu ve eritilen peynirin eşsiz uyumuyla sofralara geliyor. Sıcacık servis edilen muhlama, hem doyurucu hem de pratik bir yemek olarak Türkiye’nin dört bir yanında popülerliğini koruyor.

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • 1,5 su bardağı su (veya et suyu)
  • 1 su bardağı rendelenmiş Trabzon peyniri (veya kolot peyniri)
  • Tuz (isteğe göre)

Yapılışı

  1. Tereyağını eritme: Geniş bir tavada tereyağını kısık ateşte eritin.
  2. Mısır ununu kavurma: Eritilen tereyağına mısır ununu ekleyip altın rengi alana kadar kavurun.
  3. Sıvı ekleme: Üzerine azar azar sıcak suyu ekleyip sürekli karıştırın. Koyu bir kıvam elde edene kadar pişirin.
  4. Peyniri ekleme: Rendelenmiş peyniri karışıma ilave edin. Peynir tamamen eriyene kadar kısık ateşte karıştırın.
  5. Servis: Üzeri yağlı tabaka oluşturunca ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Kahvaltı #muhlama