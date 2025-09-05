Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Muhlama Tarifi

Türk mutfağının yöresel tatları arasında özel bir yere sahip olan muhlama, özellikle Trabzon ve Rize mutfaklarında öne çıkan geleneksel bir lezzet. Kuymağın kardeşi olarak bilinen muhlama, tereyağında kavrulan mısır unu ve eritilen peynirin eşsiz uyumuyla sofralara geliyor. Sıcacık servis edilen muhlama, hem doyurucu hem de pratik bir yemek olarak Türkiye’nin dört bir yanında popülerliğini koruyor.

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

1,5 su bardağı su (veya et suyu)

1 su bardağı rendelenmiş Trabzon peyniri (veya kolot peyniri)

Tuz (isteğe göre)

Yapılışı