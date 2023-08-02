Ülkelere göre kahvaltı kültürü! Hangi ülke kahvaltına ne yiyor?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:01

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:01

Güne keyifli bir kahvaltıyla başlamak hem enerji depolamayı sağlar, hem de mutluluk kaynağı olur. Ev yapımı reçellerle, peynir çeşitleriyle, yeşilliklerle, zeytin çeşitleriyle ve börek çörekle zenginleşen Türk kahvaltısının yeri elbette özeldir. Peki ya diğer ülkelerin insanları güne ne yiyerek başlarlar? Her konuda olduğu gibi kahvaltı kültürü konusunda da ülkelere göre alışkanlıklar değişiyor. İşte ülkelere göre değişen kahvaltı gelenekleri…

İTALYAN KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olan İtalyanlar kahvaltıya kahveyle başlıyor. Büyük bardak bir cappuccino ve kruvasan çeşitleri vazgeçilmezleri. Zengin bir kahvaltı alışkanlığı olmayan İtalyanlar, tatlı ve tuzlu bisküvi çeşitleri ile marmelatları da kahvaltıda tüketebiliyorlar.

AMERİKAN KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Amerikalılar pratik kahvaltılardan hoşlanıyor. ABD'de sabah yenilen kahvaltı tipi yiyecekler arasında mısır gevreği, pancake, marmelat, donut ve waffle gibi genellikle tatlı çeşitler yer alıyor. İçecek olarak ise portakal suyu, süt ve kahve ilk sıralarda yer alıyor.

İNGİLİZ KAHVALTI KÜLTÜRÜ

İngilizler kahvaltıda reçel çeşitleri, yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve fasulye gibi besinleri sabahları severek tüketiyor. İngilizler içecek olarak ise kahvaltıda sütlü çayı tercih ediyor.

FRANSIZ KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Fransızlar da kahvaltı kültüründe İtalyanlara benzer bir profil çiziyor. Kruvasan çeşitlerini reçel ve marmelat çeşitleriyle tatlandırarak tüketiyorlar. Yanında kahve içerek güne başlıyorlar.

RUS KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Ruslar kahvaltı olarak yumurta ve deniz ürünü gibi besinleri tercih ediyor. Deniz ürünlü karışımların yanı sıra yumurtalı ekmek ve sütlü çay içmek gibi kahvaltı alışkanlıklarını Rusya'da gözlemleyebilirsiniz.

ALMAN KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Şarküteri çeşitlerine düşkünlükleri ile bilinen Almanlar kahvaltıda da bolca sosis ve salam tüketirler. Bunun yanında reçelli ekmekler ve tatlılar da Almanların kahvaltılık menüleri arasında yer alır. Çırpılmış yumurta, yoğurt ve meyve çeşitleri de Alman kahvaltılarında bulunan yiyecekler arasında.

GREEK KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Yunanistan zengin öğle ve akşam yemeği menülerinin aksine kahvaltılarını vasat geçiren bir ülke. Kahvaltıda genellikle peynirli ve otlu börek ve kurabiye gibi çeşitleri tercih eden Yunanlılar içecek olarak ise kahve ve frappe gibi içecekleri tercih ediyor.

JAPON KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Sushileri ile meşhur olan Japonya'da kahvaltılarda da balık ve pilav görmeniz mümkün. Sabahları soya çorbası, balık çeşitleri ve pilav Japonların sık tükettiği besinler arasında.

TAYLAND KAHVALTI KÜLTÜRÜ

Tayi tarzı pirinç lapası, en popüler kahvaltısıdır. Khao khai chiao adında acı biber sosu ve salatalık dilimleriyle birlikte yenilen bir omlet, vazgeçilmez kahvaltı çeşitleri arasındadır.



