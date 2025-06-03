Kahve severlere iyi haber: Her gün kahve tüketmek yaşlanmayı yavaşlatıyor

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma, sabahları içilen bir fincan kahvenin yalnızca güne başlamak için enerji vermekle kalmayıp, sağlıklı yaşlanmayı da desteklediğini ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nde 30 yıldan fazla zamandır süren kapsamlı çalışma, düzenli olarak kafeinli kahve tüketen kadınların ilerleyen yaşlarda hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yöneten Dr. Sara Mahdavi, 47 bin kadının beslenme, yaşam tarzı ve sağlık verilerinin incelendiğini belirtti. Mahdavi, “Sağlıklı yaşlanmayı; 70 yaşına kadar kronik hastalıklardan uzak kalmak, zihinsel ve fiziksel işlevleri sürdürebilmek, ruh sağlığını korumak ve hareket kabiliyeti kaybı yaşamamak olarak tanımlıyoruz” dedi.

Çalışmaya göre, her gün tüketilen ek bir fincan kahve sağlıklı yaşlanma ihtimalini yüzde 1 oranında artırıyor. Günde yaklaşık 2,5 fincan kahve içen kadınlarda ise bu oran yüzde 5'e kadar çıkıyor. Araştırmacılar, kafeinsiz kahve ya da çayın benzer bir etki göstermediğine dikkat çekiyor. Verilere göre, orta yaş grubundaki (45-60 yaş) sağlıklı kadınlar günde ortalama 315 mg kafein tüketiyor. Bu miktarın büyük kısmı kahveden alınıyor. Bu bireyler, ilerleyen yaşlarında hem bedensel fonksiyonlarını hem de bilişsel becerilerini daha iyi koruyabiliyor.

Uzun vadeli veriler, kahve tüketiminin yalnızca enerji seviyesini artırmakla kalmadığını; aynı zamanda Alzheimer, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi yaygın sağlık sorunlarına karşı da koruyucu etkiler sunduğunu gösterdi.