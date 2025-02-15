Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 15.02.2025 - 12:44

Kaizen, Japonca’da “sürekli gelişim” anlamına gelir ve bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların küçük ama sürekli iyileştirmeler yaparak daha verimli hale gelmesini hedefler. Peki, Kaizen nedir? Kaizen ne demek?

KAİZEN NEDİR?

Kaizen, Japonya’da 2. Dünya Savaşı sonrasında üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Sürekli iyileştirme anlayışına dayalı olan bu felsefe, iş dünyasında verimliliği artırmak, süreçleri optimize etmek ve çalışanların katkısını teşvik etmek için uygulanır. Kaizen’in temelinde, küçük adımlarla büyük değişimler yaratma fikri yatar.

KAİZEN İLKELERİ NEDİR?

Kaizen’in başarısını sağlayan bazı temel ilkeler şunlardır:

Sürekli İyileştirme: Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratılır.

İsrafı Önleme: Gereksiz süreçler, zaman kaybı ve kaynak israfı minimize edilir.

Çalışan Katılımı: Tüm ekip üyeleri süreç iyileştirme sürecine dahil edilir.

Veri Odaklı Yaklaşım: İyileştirme kararları verilere dayalı olarak alınır.

Standartlaştırma: Başarılı uygulamalar süreçlere entegre edilir.

KAİZEN FAYDALARI NELERDİR?