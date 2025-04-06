Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:12

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:12

Roman kültürünün izlerini taşıyan bu renkli etkinlik, konserler, danslar ve dev ateşlerle coşkuyla yaşanır. Peki, Kakava Şenlikleri ne zaman? Kakava Hıdırellez Şenlikleri ritüelleri neler?

KAKAVA NEDİR?

Şenliklere adını veren Kakava'nın ne anlama geldiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak farklı görüşler mevcut. Bir kesim Kakava'nın bir anlama gelmediğini bildirse de bir bölümü ise şenliklerin başladığı günü ifade ettiğini bilidirir. Araştırmacıların kelimenin anlamına dair eşitli görüşleri de bulunuyor.

2025 KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Roman kültürüne ait Kakava Şenlikleri her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Şenlikler Saraçlar Caddesi'nde ve Kırkpınar Güreşleri'nin de düzenlendiği Sarayiçi'nde gerçekleşir. Öte yandan şenliklerden bir hafta önce Romanların çeribaşısı olan kişi ve beraberinde iki kişi daha Kakava Şenliği davetiyelerini dağıtır.

KAKAVA ŞENLİKLERİ RİTÜELLERİ

İlk gün Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde Kakava ateşi yakılır ve pilav dağıtılır. Ateş, baharın bolluk ve bereketle geldiğini ifade eder. Misafirler ve bölge halkı dev Kakava ateşi etrafında toplanır, müzikler yapılır, ateş üzerinden atlanır ve dilekler tutulur.

Şenliklerin ikinci günü ise Sarayiçi bölgesinde devam eder. Katılımcılar Tunca Nehri kıyısına dileklerini bırakır