Kalbe dokunan en iyi Türk dram filmleri

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:22

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:22

Türk sineması, özellikle dram türünde izleyiciyi derinden etkileyen yapımlarla dolu. Aile bağları, aşk, kayıplar, toplumsal sorunlar ve bireysel çatışmalar gibi evrensel temaları işlerken izleyiciyle güçlü bir bağ kuran bu filmler, duygusal yoğunlukları ve unutulmaz oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte Türk sinemasında öne çıkan, en iyi dram filmlerinden bazıları...

1. Babam ve Oğlum (2005) – Yön: Çağan Irmak

Kuşak çatışması, baba-oğul ilişkisi ve Türkiye'nin yakın tarihine dair izler taşıyan bu film, her izleyeni gözyaşlarına boğmayı başarıyor.

2. Kelebeğin Rüyası (2013) – Yön: Yılmaz Erdoğan

Gerçek yaşam öyküsüne dayanan bu yapım, iki genç şairin zorluklarla ve hastalıkla mücadelesini anlatırken, dönemin atmosferini şiirsel bir dille yansıtıyor.

3. Ahlat Ağacı (2018) – Yön: Nuri Bilge Ceylan

Bir yazar adayının memleketine dönüşüyle yüzleştiği hayal kırıklıkları, ailevi sıkıntılar ve içsel çatışmalar... Sanatsal sinema sevenler için ağır tempolu ama etkileyici bir film.

4. Uzak (2002) – Yön: Nuri Bilge Ceylan

Modern yalnızlık ve yabancılaşma temalarını yalın ama etkili bir biçimde işleyen bu film, Cannes Film Festivali’nden ödülle dönerek Türk sinemasının gururu olmuştu.

5. Masumiyet (1997) – Yön: Zeki Demirkubuz

Karanlık bir atmosferde gelişen tutkulu ve yıkıcı bir aşk hikâyesi... Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alıyor.

6. Mustang (2015) – Yön: Deniz Gamze Ergüven

Oscar’a aday gösterilen bu film, kırsal bir kasabada büyüyen beş kız kardeşin özgürlük mücadelesini uluslararası bir dille anlatıyor.