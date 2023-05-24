'Kaliteli baharat rengi ve kokusuyla ayırt edilebilir'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 07:00

Küreselleşmenin ve çok kültürlülüğünün hızlandığı günümüzde farklı coğrafyalara ait tatların dünyanın diğer bölgelerine taşınması daha mümkün hale geliyor. Bunların başında yer alan ve özgün lezzetlere kapı aralayan baharatların ise ticaretteki rolü gün geçtikçe artıyor. Statista’nın açıkladığı verilere göre 2022’yi 79 milyar dolarla kapatan küresel baharat pazarının bu yılı 126 milyar dolarla geride bırakacağı öngörülüyor. Hayfene Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, taze baharatı bulmanın püf noktalarına ve tüketicilerin değişen alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DOĞRU BAHARATI KULLANMAK SİZİ DÜNYACA ÜNLÜ BİR ŞEF GİBİ HİSSETTİREBİLİR”

Kadıoğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Baharatlar, yemeklere lezzet veren en önemli unsurdur. Elbette bu tadı bulmak için taze baharat kullanmak önemli bir rol oynuyor ve taze baharatları ayırt etmenin birkaç yolu bulunuyor. Bunların başında baharatın rengi geliyor. Taze baharatlar, daha parlak ve yoğun renklere sahipken, bayatlamış olanlar soluk ve cansız renge döner. Öte yandan taze baharatları kokladığımızda yoğun, keskin ve aromatik bir koku alırız. Aroması güçlü olan baharatlar, yemeklere kendine has bir tat katarken, damaklarda belirgin bir iz bırakır. Tane ve yaprak baharatların tazeliğini de bir miktar baharatı avucunuza koyduktan sonra baş parmağınızla ezip, yine kokusundan saptamak mümkün. Ayrıca, baharatları uygun ısı ve nemin oluşturulduğu ortamda da saklamak da çok önemli.”

“TÜRKİYE’DE BAHARAT KULLANIM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR”

Kaliteli baharatı bulma konusunda sorun yaşayan tüketiciler için en güvenli yolun markalı ve paketli ürünleri tercih etmek olduğunu belirten Ahmet Kadıoğlu, Türkiye’de değişen baharat kullanımı alışkanlıklarına da değinerek, “Geçmişte küçük bir grup hariç, tüketicilerin kullandığı baharatlar sınırlıydı. Bugün ise hem evlerde kullanılan baharat sayısı artarken hem de yenilikçi ürünleri deneme konusunda insanlar daha açık fikirli bir yaklaşımı benimsiyor. Biz de tüketicilerin ilgisine karşılık vermek için değişen alışkanlıkları takip ederek yenilikçi ürünler üretiyoruz. Örneğin ‘Mutfakta kendi lezzet evreninizi yaratın’ sloganına sahip Elementler Serisi, 5 farklı lezzet kombinasyonundan oluşuyor. Ateş baharat karışımı kırmızı etler ve ızgaralar, su baharat karışımı ise balıklar ve deniz mahsulleri için kullanılıyor. Öte yandan hava baharat karışımı kanatlılar, toprak baharat karışımı ise sebzeler için tercih ediliyor. Son olarak 5. element olarak adlandırdığımız ve tüm yemekler için kullanılan umami lezzette baharat karışımımız da mevcut. Bu baharatın tüm mutfaklarda yerini alan bir klasik haline geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“BAHARAT SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Mutfak alışkanlıklarının çok hızlı değiştiğini ve oldukça gelenekçi bir alan olan baharat sektörünün bu değişkenlere cevap verebilmek için kendini dönüştürmek zorunda olduğunu aktaran Ahmet Kadıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İnsanlar farklı lezzetlere ulaşmaktan ve mutfakta sergiledikleri hünerlerle takdir edilmekten haz duyuyor. Baharatlar da bir yemeği üst seviyelere taşıyan en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca biz de yemek yapmaya gönül vermiş kişilerin faydalanması adına baharatların hangi yemekler ile ne şekilde harmanlanabileceğini gösteren içerikler üretmeye karar verdik. Sosyal medyada ürettiğimiz bu içerikler yoğun ilgi gördü. 1886’dan bu yana sektörde faaliyet gösteren bir marka olarak yeni döneme öncülük etmeyi misyon ediniyoruz. Mutfaktaki bu dönüşümde baharatseverlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi lezzet evrenlerini oluşturmalarına destek olmaya devam edeceğiz.”