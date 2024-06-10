Kaliteli bir uyku için ihtiyacınız olan 9 vitamin!
Günlük alışkanlıklar, yiyip içilen her şeyin uyku kalitesi üzerinde belirleyici etkileri vardır. Kaliteli bir uykuya sahip olmak isteyenlerin beslenme rutinine mutlaka eklemesi gereken 9 vitamin...
Uyku sağlığı, genel iyilik halimizin önemli bir parçasıdır. Düzenli ve kaliteli uyku, vücudun iyileşmesine, yenilenmesine ve gün içinde daha enerjik hissetmemize yardımcı olur. İşte, uyku sağlığınızı desteklemek için tüketebileceğiniz dokuz temel vitamini ve bu vitaminleri içeren gıdalar...
A Vitamini
A vitamini, sirkadiyen ritimleri düzenleyerek uyku düzenini iyileştirebilir.
Kaynaklar: Yumurta, ıspanak, pazı, havuç, balkabağı, mango, papaya.
B1 Vitamini (Tiamin)
Tiamin eksikliği uyku bozukluklarıyla ilişkilidir.
Kaynaklar: Yağsız et, deniz ürünleri, baklagiller, esmer pirinç, kepekli makarna, kepekli ekmek.
B6 Vitamini
B6 vitamini, zihinsel sağlığı iyileştirir ve huzursuz bacak sendromunu hafifletir.
Kaynaklar: Nohut, yağsız et, deniz ürünleri, muz, patates, tam tahıllar.
B9 Vitamini (Folat)
Serotonin ve melatonin üretimini destekler, uyku düzenini iyileştirir.
Kaynaklar: Ispanak, fasulye, bezelye, tam tahıllar, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, marul, avokado, brokoli, deniz ürünleri, yumurta.
B12 Vitamini
Melatonin üretiminde rol oynar, uyku düzenini etkileyebilir.
Kaynaklar: Deniz ürünleri, yağsız et, besin mayası, süt ürünleri, yumurta.
C Vitamini
Daha uzun ve dinlendirici uyku ile ilişkilidir.
Kaynaklar: Turunçgiller, çilek, dolmalık biber, kivi, brokoli, domates, karnabahar, lahana, patates, kavun.
D Vitamini
Düşük D vitamini seviyeleri uyku bozukluklarıyla ilişkilidir.
Kaynaklar: Güneş ışığı, deniz ürünleri, zenginleştirilmiş süt ürünleri, balık yağı.
E Vitamini
Nöroprotektif etkileriyle dinlendirici uyku sağlar.
Kaynaklar: Ispanak, avokado, fındık, tohumlar, buğday tohumu, brokoli, dolmalık biber, yumurta, kuşkonmaz.
K Vitamini
Uyku kalitesini artırabilir.
Kaynaklar: Marul, ıspanak, lahana, brokoli, kara lahana, yaban mersini, yumurta, kuşkonmaz.
UYKU İÇİN EN İYİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Günlük rutininize üç ila dört uyku destekleyici vitamini içeren gıdaları ekleyin.
Yatmadan Önce Kaçınılması Gerekenler: Alkol, kafein ve ilave şeker tüketiminden kaçının. Öğleden sonra kahve yerine bitki çaylarını tercih edin ve yatmadan iki ila üç saat önce alkol ve şeker tüketimini durdurun.
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