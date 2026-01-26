Kalori yakımını harekete geçiren yeni trend: 6-6-6 yürüme tekniği nedir, faydaları nelerdir?

Günde iki farklı saatte yapılan planlı yürüyüşlerle kalori yakımını artırmak mümkün olabilir. Son dönemde adından sıkça söz ettiren 6-6-6 yürüme tekniği, yürüyüş alışkanlıklarını değiştirmeyi vadediyor. Peki, 6-6-6 yürüme tekniği nedir, faydaları nelerdir? İşte, kalori yakımını harekete geçiren yeni trend...

6-6-6 YÜRÜME TEKNİĞİ NEDİR?

6-6-6 yürüme tekniği, adını uygulama sistematiğinden alan bir yürüyüş tekniğidir. Temel olarak günün belirli saatlerinde yapılan, süre ve tempo açısından yapılandırılmış bir yürüyüş düzenini ifade eder.

Bu yöntem üç ana unsurdan oluşur:

Sabah 6’da yürüyüş

Akşam 6’da yürüyüş

Toplam 60 dakikalık süre

Bu yapı sayesinde gün içine yayılan hareketlilik artar ve vücut daha uzun süre aktif kalır.

6-6-6 YÜRÜME TEKNİĞİ NASIL YAPILIR?

Bu yürüyüş tekniği oldukça basit adımlarla uygulanabilir:

1. Sabah 6’da 30 dakika yürüyüş

Güne hareketle başlamak, metabolizmanın erken saatlerde hızlanmasına yardımcı olur.

2. Akşam 6’da 30 dakika yürüyüş

Gün içinde biriken stresi azaltır ve kalori yakımını destekler.

3. Isınma ve soğuma ekleyin

Her yürüyüş öncesi 5 dakika yavaş tempo, sonrasında 5 dakika soğuma önerilir.

4. Tempoyu koruyun

Konuşmayı zorlaştıran ama nefesi tamamen kesmeyen orta tempo idealdir.

6-6-6 YÜRÜME TEKNİĞİNİN FAYDALARI

Bu yürüyüş modelinin öne çıkan faydaları şunlardır:

Kalori yakımını artırır

Metabolizmayı hızlandırır

Yağ yakımını destekler

Kan dolaşımını iyileştirir

Ruh halini dengelemeye yardımcı olur

Günlük hareket alışkanlığı kazandırır

Düzenli uygulandığında, özellikle hareketsiz yaşam tarzına sahip kişiler için etkili bir başlangıç olabilir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

6-6-6 yürüme tekniği, geniş bir kitleye hitap eder:

Yeni egzersize başlayanlar

Yoğun spor programlarına vakit ayıramayanlar

Kilo vermek isteyenler

Günlük adım sayısını artırmak isteyenler

Stres seviyesini düşürmek isteyenler

Ancak kronik rahatsızlığı olan kişilerin uygulamadan önce uzman görüşü alması önerilir.

6-6-6 YÜRÜME TEKNİĞİ KALORİ YAKIMI ARTAR MI?

Uzman görüşlerine göre, gün içine yayılan iki ayrı yürüyüş seansı, tek seferde yapılan uzun yürüyüşlere kıyasla metabolizma üzerinde daha uzun süreli etki yaratabilir. Bu da kalori yakımının gün boyunca devam etmesine katkı sağlayabilir.

6-6-6 YÜRÜME TEKNİĞİNİ DAHA ETKİLİ HALE GETİRMENİN YOLLARI