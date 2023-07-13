Kalp hastalarına yaz mevsimi önerisi... 'tuz kısıtlaması biraz gevşetilebilir'

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:00

Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalarının yaz aylarında tuz kısıtlamasını gevşetebileceklerini söyledi.

Sıcak havaların terlemeye bağlı vücutta su ve tuz kaybına neden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, bu durumun kalp hastalarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

"YAZ AYLARINDA TERLEMEYE BAĞLI TUZ KAYBI YAŞANIYOR"

Normalde kalp hastalarına tuz kısıtlaması getirdiklerini, ancak yaz aylarında terlemeye bağlı olarak hastaların tuz kaybına uğradığını, bu nedenle yaz aylarında tuz kısıtlamasını biraz gevşetebileceklerini dile getiren Dr. Karabacak, şunları kaydetti:

“Sıcak kalp hastalarını olumsuz etkiler. Bunun sebebi hem hastalığın kendisine hem de hastalığın tedavisine bağlıdır. Bilindiği üzere aşırı sıcaklarda vücutta terlemeye bağlı su ve tuz kaybı olur. Bu su ve tuz kaybı kalp hastalarında daha fazladır. Çünkü kalp hastalarının çoğu kullandıkları ilaçlarla su ve tuzun geri emilimini azaltan ilaçlar kullanmaktadırlar. O nedenle normal sağlıklı bireylere göre aşırı sıcaklarda daha fazla tuz ve su kaybederler. Bu da uzun vadede kanda sodyum mineralinin düşmesine, tansiyonun düşmesine ve bayılmalara sebep olabilir.

Kalp hastalarına genel olarak tavsiyemiz; bol su tüketmeleri, çok sıcaklarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve mümkünse yaylalara gitmeleridir. Normalde biz kalp hastalarına tuz kısıtlaması öneririz. Ancak yaz mevsiminde terlemeye bağlı aşırı tuz kaybettiklerinden tuz kısıtlaması biraz gevşetilebilir. Kalp hastaları kalp koruyucu ilaçlarına yine devam etmelilerdir. Ancak her akşam bir soda tüketmeleri, günde 2,5-3 litre sıvı almaları ve bol meyve tüketmelerini öneririz. Kalp hastaları eğer yeterince sıvı almazlarsa tansiyon düşmesi ve bayılma görülebilir.”

Yaz ayları için kalp hastalarına önerilerde bulunan Karabacak, “Aşırı sıcaklarda kalp hastaları, kalp sağlığı tarama muayenesinden geçmeliler. Kalp koruyucu ilaç tedavilerinin yeniden gözden geçirilmesi için bir kardiyoloji uzmanına başvurmalılar” dedi.