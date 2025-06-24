Kalp krizi aniden gelmiyor: Belirtileri aylar öncesinden başlıyor

Kalp krizi, aniden gelişen ve çoğu zaman yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu. Ancak çoğu kişi, bu krizin “ansızın” geldiğini düşünür. Oysa son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, vücut krizi haftalar hatta aylar öncesinden küçük sinyallerle haber veriyor. Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve çeşitli kardiyoloji merkezlerinin araştırmaları, kalp krizinden önce ortaya çıkan bazı belirtilerin, erken teşhis ve müdahale ile hayat kurtarabileceğini gösteriyor.

AYLAR ÖNCESİNDEN ORTAYA ÇIKABİLEN BELİRTİLER

1. Sırt, boyun veya çene ağrısı

Kalp damarlarında tıkanıklık başladığında, ağrı sadece göğüste değil; sırtın üst kısmında, çenede veya boyunda da hissedilebilir. Özellikle istirahat halindeyken bile devam ediyorsa önemlidir.

2. Sıklığı artan yorgunluk ve halsizlik

Özellikle kadınlarda, kalp krizinden aylar önce açıklanamayan yorgunluk, enerjisizlik ve halsizlik hissi yaygındır. Günlük aktiviteler zorlaşabilir, merdiven çıkmak dahi yorucu hale gelir.

3. Nefes darlığı ve hafif eforla zorlanma

Küçük bir yürüyüşte bile nefesin daralması, kalp kasının yeterince oksijen alamadığına işaret edebilir. Bu, kalp krizinin ayak seslerinden biridir.

4. Uyku bozuklukları

Gece sık sık uyanma, terleme ya da sebebi açıklanamayan bir huzursuzluk hâli, kalp krizi öncesi dönemde bazı bireylerde gözlemlenmiştir.

5. Anksiyete benzeri belirtiler

Sebepsiz bir “iç sıkıntısı”, kaygı ya da panik atak hissi kalp damarlarındaki problemlerden kaynaklanabilir. Kimi zaman bu his, krizden sadece günler önce belirginleşir.





KİMLER DAHA RİSK ALTINDA?

40 yaş üstü bireyler

Ailede kalp hastalığı öyküsü olanlar

Hipertansiyon, diyabet veya kolesterol yüksekliği bulunanlar

Sigara kullananlar

Obezite problemi yaşayanlar

Hareketsiz yaşam sürenler

Bu kişilerde yukarıdaki belirtiler görülüyorsa, bir kardiyoloji uzmanına görünmeleri hayati önem taşır.