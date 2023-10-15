Kalp krizinden korunmanın anahtarı: Uzmanlar uyarıyor... Günlük en az 7 saat

Yayınlanma: 15.10.2023 - 21:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 21:00

Her gün iş ve aile sorumlulukları ile boğuşan, erken kalkan ve geç saatlere kadar uyanık kalan insanlar, uyku eksikliği oldukça fazla çekiyor.

Yapılan anketlere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri günde yedi ila sekiz saatlik önerilen uyku süresinin altında uyumak zorunda kalıyor.

Şimdi, yetersiz ve sürekli uyku eksikliği ile ilgili birçok sorunun yanı sıra kalp hastalığı riski de artış gösteriyor. Bu gerçeği vurgulayan yeni bir araştırma, altı hafta boyunca uyku süresinin azaltılmasının vücut üzerinde ne tür etkiler yarattığını inceledi.

Columbia Üniversitesi'nde yürütülen bu çalışma, altı hafta boyunca sadece altı saat uyuyan katılımcılarda kan damarlarını kaplayan hücrelerin zararlı oksidanlarla yüklendiğini gösterdi. Yeterli uyku alabilen katılımcıların aksine, uyku eksikliği çekenlerin hücreleri zararlı molekülleri temizlemek için antioksidan savunmalarını harekete geçiremiyor. Bu durum, şişmiş ve zarar görmüş hücrelerin kalp hastalıklarına yol açabilecek ilk adımları atabileceği anlamına geliyor.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DOĞRUDAN ARTTIRIYOR

Çalışmanın lideri Sanja Jelic, "Bu çalışma, hafif ancak kronik uyku eksikliğinin kalp hastalığına neden olabileceğine dair ilk doğrudan kanıtlardan bazılarını sunuyor. Daha önce uyku ve kalp sağlığı arasındaki bağlantıları görmüştük, ancak bu çalışma, bu bağlantının neden olduğu değişiklikleri ve riski doğrudan gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Bu çalışma, önceki araştırmalardan farklı olarak kronik uyku eksikliğini inceledi. İnsan uyku çalışmaları daha önce birkaç gece boyunca şiddetli uyku yoksunluğunun fizyolojik etkilerini incelemişti. Ancak bu çalışma, birçok yetişkinin maruz kaldığı uyku düzeni olan düzensiz uyku saatlerinin etkisini araştırdı.

Araştırmacılar, çalışma için yaklaşık 1.000 kadını inceledi ve altı hafta boyunca her gece bir buçuk saat daha az uyumalarını sağladılar. Sonuçlar, yeterli uyku alan bireylerle karşılaştırıldığında, uyku eksikliği yaşayan katılımcıların kan damarları üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak, uyku eksikliğinin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceği bu çalışma ile kanıtlanmış oldu. Uyku eksikliği yaşayan kişilerin bu riski daha iyi anlamaları ve düzenli uyku alışkanlıklarına sahip olmaları gerektiği belirtiliyor.