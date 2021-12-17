Kamera arkası ilk kez yayınlandı: Çığlık (Scream) 5 geliyor

17 Aralık 2021 Cuma, 12:01

Uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla beklenen zamanının efsane korku serisi Çığlık filminin 5'incisi için geri sayım başladı. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Çığlık filminden kamera arkası görüntüler ve oyuncularla röportajlar içeren özel bir video yayınlandı.

Yayınlanan özel videoda oyuncuların ve ekibin film hakkındaki yorumları, filmden ve kamera arkasından görüntüler izleyicilere sunuldu. Serinin beşinci halkası Scream 14 Ocak'ta sinemalarda olacak.

SON FİLMDEN 11 YIL SONRA...

1996 yılında Wes Craven Scream (Çığlık) adını verdiği orijinal filmiyle başlayan ve kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşan film serisinin 5'incisi, Çığlık 4'ün vizyona girmesinden tam 11 yıl sonra izleyiciyle buluşacak.

Ghostface adlı çılgın bir katilin Woodsboro vatandaşlarına korku saçmasıyla başlayan filmler teen-slasher türünün yeniden popüler olmasını sağlamıştı. İlk çekilen filmin üzerinden 10 yıl geçti ve efsane seri 5'inci filmiyle geri dönüyor.

Çığlık 5 filminde Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minette ve Jasmin Savoy Brown gibi isimler yer alacak. Hayatını 2015 yılında kaybeden Craven’in yerine ise serinin son filmini Ready or Not yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetecek.

İşte filmin kamera arkasından yansıyanlar: